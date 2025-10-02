Attacco mortale colpisce la sinagoga di Manchester a Yom Kippur

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che questa mattina si è verificato un violento incidente in una sinagoga di Manchester mentre i fedeli celebravano lo Yom Kippur, provocando due vittime e l'uccisione del sospetto da parte della polizia. Le autorità hanno descritto un uomo che ha investito i pedoni prima di attaccare una guardia di sicurezza, provocando una rapida risposta da parte degli agenti che hanno neutralizzato la minaccia. Diverse persone rimangono in gravi condizioni, mentre i servizi di emergenza hanno messo in sicurezza l'area e indagato su potenziali esplosivi. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nei video qui sotto o al seguente link. Go!