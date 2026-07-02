Attack on Titan 3 promesso per il lancio invernale su tutte le piattaforme

Dopo la recente rivelazione, Koei Tecmo ha confermato che i fan non dovranno aspettare molto a lungo prima di poter immergersi in Attack on Titan 3. Il prossimo gioco d'azione uscirà in una data indefinita questo inverno, il che di fatto apre la porta a un arrivo da dicembre a febbraio. Certo, non è stata menzionata una data precisa o una finestra più stretta.

Quello che sappiamo è che al lancio, Attack on Titan 3 arriverà su PC (tramite Steam), PS5, Xbox Series X/S e Switch 2. È arrivato anche un nuovo trailer di gameplay dedicato al titolo, che mette in luce l'intensa azione e il combattimento con equipaggiamento di mobilità, sia all'interno che all'esterno delle mura della città.

Dai un'occhiata al frenetico nuovo trailer di gameplay qui sotto e restate sintonizzati per ulteriori informazioni di Koei Tecmo e dello sviluppatore Omega Force mentre ci avviciniamo all'inverno e la data di lancio ufficiale viene condivisa.