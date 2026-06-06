Attack on Titan 3 rivelato al Summer Game Fest

Se non hai ancora superato quel finale e vuoi vedere se hai una possibilità di fermare il Rumbling da solo, potrai tornare ad alcuni dei tuoi momenti preferiti e affrontare Eren in Attack on Titan 3, annunciato come parte del Summer Game Fest.

Il trailer della vetrina consisteva principalmente nel mostrarci i momenti chiave dell'anime, permettendoci di giocarli tutti. Dall'ultima resistenza di Hange contro i giganti colossali, a Levi che ha letteralmente massacrato il Titano Scimmia, sfreceremo in giro e taglieremo colli di titani ovunque possiamo.

Il primo rapporto di scouting per Attack on Titan 3 sarà il 1° luglio, e il gioco verrà lanciato su PC tramite Steam, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.