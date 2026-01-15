Attento Barbenheimer, Dunesday sembra destinato a essere il prossimo grande evento teatrale dello stesso giorno

HQ

Di solito, non vuoi che grandi blockbuster escano lo stesso giorno. Tuttavia, se riesci a farne un evento, potrebbe portare a un oro al botteghino. Barbie e Oppenheimer l'hanno fatto, e ora sembra che Disney e Warner Bros. siano pronte a scontrarsi di nuovo il 18 dicembre 2026, quando Dune: Parte Tre e Avengers: Doomsday si sfideranno direttamente.

Durante una sessione di domande e risposte con Marty Supreme a Los Angeles che ha coinvolto la star Timothée Chalamet e Robert Downey Jr., la star del Doomsday ha deciso di coniare un termine per l'evento teatrale. Downey Jr. lo chiama "Dunesday." Dovremo vedere se prenderà piede come Barbenheimer, ma l'evento del 2023 non è ancora stato replicato nonostante numerosi tentativi.

Barbie e Oppenheimer sono riusciti entrambi a incassare ingenti al botteghino, con quest'ultimo film che è stato uno dei film più ben interpretati al cinema di Christopher Nolan. Dovremo vedere se Doomsday e Dune 3 hanno questa performance allo stesso modo, o se uno supererà l'altro. Considerando la quantità di nostalgia che viene infilata in Avengers: Doomsday, immaginiamo che sarà lui a guidare la carica.