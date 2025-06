Attenzione agli acquirenti: le console Switch 2 usate potrebbero essere vietate a causa dell'uso di cartucce MIG

HQ

L'altra settimana abbiamo appreso che coloro che volevano piratare i giochi per Switch 2 avrebbero avuto una spiacevole sorpresa. Apparentemente, lo Switch 2 è in grado di rilevare e identificare se si stanno utilizzando le cosiddette cartucce MIG per la pirateria, il che significa che la console viene immediatamente bandita dall'uso online.

Probabilmente è abbastanza ragionevole per la maggior parte delle persone, ma ci sono conseguenze che colpiscono anche i clienti onesti. My Nintendo News riporta che i clienti che hanno acquistato uno Switch 2 restituito da Walmart hanno fatto una spiacevole scoperta... Le console erano state bandite dall'uso online a causa della pirateria. Ma dal momento che non è visibile sul dispositivo stesso, sono stati ritirati dal negozio.

La linea di fondo è che fai attenzione quando acquisti Switch 2 usato. È probabile che otterrai una console funzionante sotto ogni punto di vista e in ottime condizioni, ma che non potrà mai andare online.