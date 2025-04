Attenzione alle bufale: molti dei confronti grafici tra le versioni della console Switch sono deliberatamente falsi

HQ

Non c'è bisogno di spiegare qui che al giorno d'oggi trovare la verità su Internet è un po' complicato. Certo, le informazioni vere e proprie sono sul web, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita di fake news, bufale e informazioni frammentate volutamente distorte per adattarsi a certi discorsi che ormai è difficile prendere quasi tutto sul serio. Eppure molti lo fanno ancora.

La situazione pre-lancio di Nintendo Switch 2 è una tempesta perfetta di critici tradizionali con Nintendo, con i prezzi di periferiche e giochi, e anche con decisioni sulla retrocompatibilità e gli aggiornamenti dei classici del primo Switch. E mentre alcuni si meravigliano del salto tra Breath of the Wild a una risoluzione più alta e 60fps, altri cercano solo di denigrare l'attuale generazione, criticando il fatto che si tratti di un hardware debole. E per prova, un recente confronto tra le presunte versioni di Super Mario Odyssey.

In un post su X, l'utente Croc O'clock mostra un apparente confronto tra le versioni dell'ultimo titolo 3D di Mario, che riceverà un aggiornamento gratuito su Nintendo Switch 2. Ovviamente, tutti ci aspettiamo che un gioco così grande abbia un salto visivo visibile ad occhio nudo, ma il paragone che fa qui non è reale, perché l'immagine che usa di Super Mario Odyssey non fa parte della versione Nintendo Switch 2, e nemmeno dello Switch originale. Si tratta di un'immagine promozionale di Nintendo che corrisponde a una versione pre-release del gioco e quindi non deve essere utilizzata come rappresentazione di ciò che offrirà la nuova versione del gioco.

Anche se siamo fiduciosi che Nintendo continuerà a rivelare ulteriori informazioni sui suoi nuovi titoli e sulle sue recensioni dei successi di Nintendo Switch, ti assicuriamo che noi di Gamereactor ti forniremo una copertura completa sul lancio di Nintendo Switch 2, rispondendo a questa e a molte altre domande che noi, come giocatori, abbiamo sul nuovo hardware. E se ne avete, scriveteci nei commenti e vi risponderemo quando sarà il momento.