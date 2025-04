Attenzione: i biglietti per l'evento di boxe La Velada 5 saranno in vendita domani, 1 maggio

HQ

"La Velada del Año " (Fight Night of the Year) è diventato un punto fermo di ogni estate in Spagna: un evento di boxe, con alcuni pugili semi-professionisti, ma per lo più dilettanti, con YouTuber e streamer dalla SpagnaLatinoamericano, trasmesso in diretta streaming gratuitamente su Twitch e con molte esibizioni musicali e ospiti speciali (l'anno scorso si è presentato anche Will Smith).

La Velada 5, la sua quinta edizione, si svolge quest'anno nello stadio La Cartuja di Siviglia, sede solitamente utilizzata come campo di casa per la nazionale spagnola, la finale di Copa e i concerti. Il precedente Veladas si è svolto negli stadi del Real Madrid e dell'Atlético de Madrid... e esaurito, quindi è importante sapere quando saranno in vendita i biglietti per La Velada 5.

La Velada 5 si svolgerà il 26 luglio 2025, sabato, ma i biglietti saranno in vendita questa settimana. Precisamente, alle 21:00 CEST (ora dell'Europa centrale) del di giovedì 1 maggio.

I prezzi dei biglietti non sono stati confermati, ma saranno simili agli eventi precedenti (tra i 35 e i 170 euro). Si prevede che saranno disponibili tra gli 85.000 e i 90.000 posti a sedere, anche se lo stadio è attualmente in fase di lavori prima della Coppa del Mondo 2030.

Incontri di boxe in La Velada 5

Il principale sarà l'incontro tra lo streamer spagnolo The Grefg (27 anni, 19 milioni di abbonati su YouTube), e lo streamer colombiano WestCol (25 anni, 1,3 milioni di abbonati su YouTube). I sette combattimenti sono: