news
Crimson Desert
AtterraCrimson Desert il 19 marzo
Il gioco d'azione ritardato di Pearl Abyss ha ora una nuova data di uscita.
Il gioco fantasy d'azione per giocatore singolo di Pearl Abyss, Crimson Desert, ha ora una nuova data di uscita. Dopo essere stato escluso dal 2025 all'inizio di quest'anno e nel primo trimestre del 2026. Ora, sappiamo che arriverà il 19 marzo.
Rivelato stasera al PlayStation State of Play insieme a un nuovo trailer che mostra più di Crimson Desert, ora sappiamo che il prossimo marzo è quando saremo in grado di scavare in Pywel e avventurarci nei panni di Kliff.
Crimson Desert è un gioco d'azione fantasy con una vasta gamma di opzioni di combattimento. Se vuoi avere qualche impressione più dettagliata sul gioco, dai un'occhiata alla nostra anteprima del gameplay qui.
