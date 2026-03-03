Attirare a Indian Wells Carlos Alcaraz: i potenziali rivali per il numero 1 del mondo includono Ruud e Djokovic

HQ

Il sorteggio di Indian Wells 2026 è stato effettuato lunedì sera, rivelando i primi rivali di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che sono stati posizionati su lati opposti del tabellone, il che significa che si affronteranno solo in una potenziale finale. Alcaraz, però, è stato inserito nella stessa squadra di Novak Djokovic, quindi potrebbero incontrarsi in semifinale. Sinner potrebbe affrontare Alexander Zverev in semifinale.

Carlos Alcaraz, come testa di serie numero 1, eviterà il primo turno, che sarà conteso tra Grigor Dimitrov e Terence Atmane. Alcaraz ha affrontato il 34enne bulgaro Dimitrov, ex numero 3 del mondo, sei volte in passato, e Dimitrov ha vinto due di questi incontri, l'ultimo dei quarti di finale del Masters 1000 Miami 2024.

Alcaraz non ha mai affrontato il ventiquattrenne francese Térence Atmane, uno dei talenti emergenti che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali di Cincinnati ed è al suo massimo in carriera, numero 52 al mondo. "Abbiamo giocato con Grigor la settimana scorsa, quindi giochiamo di nuovo. È molto divertente. Il vincitore di uno di noi potrà giocare contro Carlitos", ha detto Atmane, che ha vinto la sua ultima partita contro Dimitrov, ottavi di finale ad Acapulco.

Se Alcaraz batte Dimitrov o Atmane al secondo turno, i potenziali futuri rivali includono Arthur Rinderknech e Botic Van de Zandschulp al terzo turno, Casper Ruud o Valentin Vacherot al quarto turno, e Alex de Miñaur o Alexander Bublik ai quarti di finale.

Il candidato più probabile per Alcaraz in semifinale è Novak Djokovic, che giocherà il suo primo torneo dalla finale degli Australian Open persa contro lo spagnolo. Altri potenziali rivali in semifinale includono il vincitore dello scorso anno Jack Draper, il favorito di casa Taylor Fritz o il recente campione di Dubai Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz ha vinto Indian Wells nel 2023 e 2024, ma ha perso in semifinale contro Jack Draper nel 2026. È ancora imbattuto nel 2026, avendo conquistato l'Australian Open e il Qatar Open. Continuerà a dominare all'Indian Wells?