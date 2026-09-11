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Attore noto per doppiare One Piece Buggy il Clown è morto all'età di 56 anni
Mike McFarland stava combattendo una forma aggressiva di cancro al cervello.
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In una triste notizia questa mattina, è stato rivelato che il doppiatore Mike McFarland è purtroppo deceduto all'età di 56 anni, secondo IGN.
Conosciuto per aver prestato la sua voce distintiva a ruoli iconici come Buggy il Clown di One Piece, Master Roshi di Dragon Ball, Jean Kirstein di Attack on Titan e altri, McFarland è morto dopo aver combattuto una forma aggressiva di cancro al cervello nota come glioblastoma, diagnosticata nell'agosto 2025.
Il talento dell'anime mancherà, non ultimo tra i colleghi del settore che sono venuti a condividere opinioni dopo la notizia, tra cui J Michael Tatum e Alejandro Saab.
Rip in pace, McFarland.