Attraversamenti stradali più sicuri fanno risalire la popolazione di granchi terrestri delle mangrovie a Taiwan

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La popolazione di granchi terrestri delle mangrovie a Taiwan sta attualmente ripresendo, riporta Reuters. Ciò è dovuto a rotte migratorie più sicure, poiché le chiusure stradali e i ponti di bambù hanno contribuito a proteggere le femmine di granchio nel Parco Nazionale di Taijiang. Ora incrociano le strade per raggiungere il mare e liberare le uova, completando il ciclo precedentemente interrotto.

Queste sono misure di conservazione di successo. I funzionari del parco condividono che il numero osservato di granchi si è duplicato nell'ultimo anno (da oltre 5.000 all'anno negli anni precedenti a oltre 10.000 nel 2025), aiutato da una drastica riduzione degli animali abbattuti durante la fase estiva di riproduzione che si estende da luglio a settembre.

Questo non è importante solo per la conservazione della specie. Proteggere questi granchi aiuta anche a proteggere l'ecosistema più ampio della costa, poiché il granchio terrestre delle mangrovie restituisce nutrienti alla terra e sostiene la salute della fascia forestale costiera. Il parco ospita anche altre specie in recupero, come la vulnerabile spatola dal volto nero.