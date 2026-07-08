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Attraversamenti stradali più sicuri fanno risalire la popolazione di granchi terrestri delle mangrovie a Taiwan

Rotte migratorie migliori aiutano le femmine di granchio a raggiungere il mare, liberare le uova e completare il cerchio della vita.

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La popolazione di granchi terrestri delle mangrovie a Taiwan sta attualmente ripresendo, riporta Reuters. Ciò è dovuto a rotte migratorie più sicure, poiché le chiusure stradali e i ponti di bambù hanno contribuito a proteggere le femmine di granchio nel Parco Nazionale di Taijiang. Ora incrociano le strade per raggiungere il mare e liberare le uova, completando il ciclo precedentemente interrotto.

Queste sono misure di conservazione di successo. I funzionari del parco condividono che il numero osservato di granchi si è duplicato nell'ultimo anno (da oltre 5.000 all'anno negli anni precedenti a oltre 10.000 nel 2025), aiutato da una drastica riduzione degli animali abbattuti durante la fase estiva di riproduzione che si estende da luglio a settembre.

Questo non è importante solo per la conservazione della specie. Proteggere questi granchi aiuta anche a proteggere l'ecosistema più ampio della costa, poiché il granchio terrestre delle mangrovie restituisce nutrienti alla terra e sostiene la salute della fascia forestale costiera. Il parco ospita anche altre specie in recupero, come la vulnerabile spatola dal volto nero.

Attraversamenti stradali più sicuri fanno risalire la popolazione di granchi terrestri delle mangrovie a Taiwan
Attento, è un granchio! // Shutterstock

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