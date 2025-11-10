Attualmente c'è un Indie NSFW Festival in corso su Steam

HQ

Le vendite di giochi non sono ovviamente una novità, e sembra che ci siano vendite in corso tutto il tempo, con più o meno gli stessi titoli. I saldi autunnali sono seguiti dai saldi di Halloween, prima che sia il momento dei saldi del Black Friday e poi, ovviamente, dei saldi di Natale. E sicuramente ci saranno saldi per festeggiare sia il Capodanno che il Capodanno cinese poco dopo l'uno dall'altro - e poi i saldi primaverili?

E poi ci sono altre vendite in cima a quelle. Questi possono essere per giochi di paesi, aziende, generi specifici e molto altro. O, come accade ora, quando c'è un Indie NSFW Festival su Steam. Per quelli di voi che non hanno familiarità con l'abbreviazione, sta per Not Safe For Work, che di solito significa violenza o erotismo strettamente destinato agli adulti.

Una rapida occhiata alla pagina Steam rivela che i titoli sembrano ruotare principalmente attorno a quest'ultima categoria, poiché le immagini del gioco mostrano persone che hanno dimenticato i vestiti a casa o hanno acquistato taglie troppo piccole. Un'altra caratteristica comune è che non ci sono titoli di prim'ordine tra cui scegliere, ma almeno ora sai che la vendita sta avvenendo.