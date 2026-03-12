Attualmente Roborock è il robot intelligente per la pulizia di maggior successo

HQ

Molti di noi conoscono Roborock per i loro robot aspirapolvere intelligenti, e a quanto pare l'azienda cinese è la più grande al mondo in questo segmento di mercato. In effetti, Roborock è ora il marchio numero uno al mondo in termini di spedizioni e quota di mercato: le spedizioni totali sono state di 5,8 milioni di unità, e questo rappresenta una quota di mercato del 17,7% nel 2025, considerando tutti i robot per la pulizia domestica (ad esempio aspirapolvere robot, tosaerba robot e altri robot per la pulizia domestica).

Secondo IDC (International Data Corporation) - e riportato da STT - le spedizioni globali di robot per la pulizia domestica hanno raggiunto i 32,72 milioni di unità nel 2025, rappresentando un tasso di crescita annuo composto del 20,1%.

Come previsto, ora e in futuro l'IA sarà una tendenza importante per i robot intelligenti per la pulizia. Questo include la combinazione delle informazioni provenienti da più sensori, la comprensione dell'ambiente e il miglioramento continuo dell'evitamento degli ostacoli e della pianificazione del percorso.