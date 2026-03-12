Attualmente Roborock è il robot intelligente per la pulizia di maggior successo
Roborock ha raggiunto la leadership globale nel mercato dei robot aspirapolvere intelligenti nel 2025, almeno secondo l'ultimo rapporto Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025 di IDC.
Molti di noi conoscono Roborock per i loro robot aspirapolvere intelligenti, e a quanto pare l'azienda cinese è la più grande al mondo in questo segmento di mercato. In effetti, Roborock è ora il marchio numero uno al mondo in termini di spedizioni e quota di mercato: le spedizioni totali sono state di 5,8 milioni di unità, e questo rappresenta una quota di mercato del 17,7% nel 2025, considerando tutti i robot per la pulizia domestica (ad esempio aspirapolvere robot, tosaerba robot e altri robot per la pulizia domestica).
Secondo IDC (International Data Corporation) - e riportato da STT - le spedizioni globali di robot per la pulizia domestica hanno raggiunto i 32,72 milioni di unità nel 2025, rappresentando un tasso di crescita annuo composto del 20,1%.
Come previsto, ora e in futuro l'IA sarà una tendenza importante per i robot intelligenti per la pulizia. Questo include la combinazione delle informazioni provenienti da più sensori, la comprensione dell'ambiente e il miglioramento continuo dell'evitamento degli ostacoli e della pianificazione del percorso.