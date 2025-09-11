Audi ha cancellato tutti i piani per la RS6 elettrica

HQ

Nella serie di progetti di auto elettriche fuori produzione (in particolare le auto elettriche ad alte prestazioni che sono state interrotte in lotti nell'ultimo anno), eccone un altro. Audi annuncia che stanno scartando i piani per la prossima RS6 Etron che è stata mostrata. Secondo le fonti di Top Gear Magazine, il motivo è che i modelli più potenti del segmento Etron stanno vendendo molto male e che Audi non vede alcun futuro per un possibile modello RS6 con trazione elettrica. Tuttavia, secondo la stessa fonte, questo non significa che la RS6 a benzina scomparirà, anzi, Audi starebbe lavorando alla prossima generazione e si vocifera che potrebbe essere equipaggiata con un V6 biturbo invece del V8 che è nel modello oggi.