Audi ha costruito una nuova supercar V16

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Ecco la Lucca, una nuovissima supercar V16 di Audi, ma in realtà è una sorta di omaggio all'omonima auto del 1935, costruita da Audi (allora Auto Union) per battere Mercedes in una gara da record di velocità terrestre, raggiungendo un'impressionante velocità di 326 chilometri orari.

All'epoca, l'ispirazione veniva dalle auto da Gran Premio dell'epoca, e Audi ha utilizzato quella silhouette per realizzare questa Lucca aggiornata, dotata di un V16 sovralimentato da 6.0 litri che eroga 520 cavalli.

Secondo Top Gear, pesa solo una tonnellata ed è progettato per andare veloce in linea retta. È ovviamente un'opera unica commissionata da Audio Tradition, e ci sono voluti tre anni insieme a Crosthwaite & Gardiner per costruirla.

Puoi vederlo qui sotto.