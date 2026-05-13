Audi ha svelato il suo nuovo concept di interni Q9

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Audi ha finalmente mostrato adeguatamente il suo nuovo concept di interni, che è pronto a debuttere nella costosa, esclusiva e lussuosa Q9. È destinato a diventare il SUV più grande che Audi abbia mai costruito, con opzioni per sei o sette posti e una seconda fila opzionale di sedie da capitano, che in queste prime immagini sembrano molto da lounge.

Audi introduce anche per la prima volta porte elettriche, il che significa che la Q9 può letteralmente aprirsi e chiudersi da sola usando la chiave, il touchscreen o l'app MyAudi. Inoltre, c'è un nuovo tetto panoramico in vetro con trasparenza commutabile, 84 LED ambientali integrati nel tetto e un impianto audio Bang & Olufsen con 22 altoparlanti e trasduttori opzionali "4D", che vibrano a ritmo della musica.

I rifinituri neri pianoforte lucidi sembrano spariti, sostituiti da finiture più opache e tessuti testurizzati. La presentazione completa dell'esterno è prevista per luglio, con il Q9 previsto per arrivare nei concessionari entro la fine del 2026 come nuovo SUV di punta di Audi per il mercato americano.