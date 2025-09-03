Audi ha svelato il suo nuovo linguaggio di design

HQ

Dopo un paio di sfortunate fughe di notizie, Audi ha finalmente svelato il suo nuovo linguaggio di design che caratterizzerà tutte le auto future ed è stato fatto con l'aiuto del concetto di auto sportiva C, che sembra radicalmente diverso da quasi tutto ciò che Audi ha mai fatto. L'idea è che la Concept-C si trasformi in un'auto di serie con cui Audi vuole sostituire la R8, o la TT.

Dal comunicato stampa ufficiale:

"Il telaio verticale costituisce il centro del nuovo frontale, da cui si sviluppa l'intero volume strutturale del veicolo. Ispirata all'Auto Union Type C (1936) e alla terza generazione di Audi A6 (2004), ha una forma chiara ed eretta che trasmette presenza e identità. È un'interpretazione progressiva dell'eredità di Audi, mette in mostra gli anelli Audi e integra una tecnologia lungimirante. Una forte linea di spalla definisce il volume dell'auto sportiva a due posti. Le sue proporzioni derivano da una disposizione a batteria centrale. La cabina si estende molto indietro e si appoggia saldamente alla carrozzeria. Un tettuccio rigido retrattile elettricamente viene utilizzato per la prima volta su un'Audi roadster. È composto da due elementi del tetto che consentono al veicolo di mantenere una forma monolitica, consentendo al contempo un'esperienza di guida aperta. Nella parte posteriore, le superfici pulite e le lamelle orizzontali sottolineano il carattere sportivo della vettura.

L'Audi Concept C introduce una nuova firma luminosa con quattro elementi disposti orizzontalmente in ciascun faro anteriore e posteriore. Questo elemento di design definirà l'identità visiva di Audi sia di giorno che di notte, garantendo una presenza inconfondibile sulla strada. Gli esterni dell'Audi Concept C sono presentati nel colore "Titanium", che evoca un'eleganza calda e tecnica e si ispira alla lucentezza del metallo che porta il suo nome, un materiale che incarna precisione, leggerezza e resistenza".

Cosa ne pensi del futuro design dell'auto Audi?