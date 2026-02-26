Audi non abbandonerà i piani per le auto sportive elettriche nonostante le difficoltà di Porsche

HQ

Audi sta lavorando per trasformare la sua concept car Concept C in quella che alcuni suggerirebbero essere un successore elettrico spirituale della leggendaria TT, ma le difficoltà di Porsche nel settore EV hanno creato dubbi sull'impegno a lungo termine di Audi.

Più nello specifico, questo è dovuto al fatto che si vociferava che la Concept C di Audi fosse basata sulla piattaforma 718 di Porsche, ma Porsche, come riportato in precedenza, ha abbandonato i piani di sviluppare auto sportive elettriche in futuro.

Ma in una lettera interna del direttore Audi Gernot Döllner (tramite Auto Car) ha ribadito che il "C-Sport" andrà avanti, e che questo è ancora in fase di sviluppo da parte del capo protectore Massimo Frascella.

Il Concept C ha stupito gli spettatori da molto tempo grazie al suo design sorprendente, che potete vedere qui sotto.