Audi presenta la sorprendente (e limitata) supercar Nuvolari

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Sebbene sapessimo che Audi stava lavorando a qualcosa di veloce, costoso e audace, sembra che la rivelazione effettiva della Nuvolari abbia colto molti di sorpresa.

La sua nuova supercar è costruita sulle stesse fondamenta della Lamborghini Temerario, ma utilizza una nuova versione del loro motore ibrido V8 biturbo da 4,0 litri.

La differenza più grande è la prestazione. Mentre il Temerario eroga circa 920 cavalli, il Nuvolari porta la potenza fino a 987 cavalli grazie a componenti ibridi rivisti e a una regolazione specifica per Audi. Audi dichiara una corsa da 0 a 100 chilometri orari, in 2,6 secondi, e una velocità massima superiore a 350 chilometri orari, rendendola l'auto stradale più potente mai costruita dall'azienda.

A differenza della Temerario, la Nuvolari, tuttavia, viene posizionata come un'auto ultra-esclusiva con un alone di vendita, con una produzione limitata a sole 499 unità in livello mondiale e prezzi che si prevede saranno significativamente più alti rispetto al suo cugino italiano. Audi ha già lasciato intendere che una versione Spyder cabriolet potrebbe arrivare con una propria produzione separata.

Non è chiaro quando i Nuvolari saranno rilasciati.