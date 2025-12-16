Audi Revolut annunciata come il rebranding del team di Formula 1, promettendo benefici per gli utenti Revolut

HQ

La Formula 1 2026 vedrà parte di undici squadre in griglia, tra cui una nuova (Cadillac) e una squadra attuale che trasforma il proprio nome e il proprio branding: Kick Sauber si trasforma in Audi, e più precisamente in Audi Revolut F1 Team, che è il nome ufficiale del team, che porta il nome della banca Revolut, il suo principale sponsor. La squadra avrà sede in Germania, Regno Unito e Svizzera.

L'annuncio della sponsorizzazione da parte di Revolut riflette che la banca "condivide l'ambizione di innovazione, performance e di connessione con un pubblico internazionale diversificato", e la partnership porterà benefici basati su app per gli utenti Revolut, oltre a integrare Revolut Pay nello store online di Audi.

Ciò che non cambia rispetto a Kick Sauber sono i piloti: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Anche il team principal, Jonathan Wheatley, rimane nel team, con l'arrivo di Mattia Binotto come responsabile del progetto Audi F1, che in precedenza era in Ferrari.

La squadra ha inoltre confermato che l'evento ufficiale di lancio si terrà a Berlino il 20 gennaio 2026, con la rivelazione della livrea della gara.