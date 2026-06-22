Audio-Technica ATV-SG1 Microfono da fucile

Potrebbe essere una questione generazionale, ma mi dà anche sui nervi quando appare un Reel su Instagram e il creatore di contenuti in questione, per quanto interessante o divertente possa essere la sua storia, tiene tra le dita un ridicolo microfono a clip, grande come un mattoncino LEGO. Non so voi, ma io passo subito al prossimo.

È chiaro che la qualità del suono è importante quanto quella dell'immagine, o addirittura di più se la nostra voce pesa più delle metriche di vanità, e sia i creatori di questi video (tra cui ci includiamo qui a Gamereactor) sia i produttori di soluzioni audio si sono resi conto che c'era una seria mancanza di alternative in questo ambito. Prendere un microfono a clip e tenerlo alla bocca non è una cattiva idea, perché otterrai una qualità audio e un isolamento ancora migliori, ma per qualche motivo preferiamo usare microfoni a clip come microfoni a clip e microfoni stick come microfoni a stecca.

E se volessi eliminare entrambi? Nell'ultimo mese, abbiamo messo alla prova il microfono Audio-Technica ATV-SG1 fucile, un'opzione, scusate il gioco di parole, rivolta ai creatori di contenuti che potrebbe essere una manna dal cielo per chi non vuole che il microfono sia visibile in telecamera.

E cos'è esattamente un microfono fucile? Come suggerisce il nome, il suo fattore di forma e il funzionamento interno ricordano un'arma perché, sebbene questi microfoni non sparino, puntano verso il bersaglio e creano un effetto 'cannon' (pickup audio altamente direzionale) per registrare ciò che è direttamente davanti a loro. Di solito, sei tu.

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Prima di entrare nei dettagli, devo sottolineare che il modello testato è l'ATV-SG1 e non l'ATV-SG1LE; in altre parole, la versione full-range (che raccomandiamo vivamente) piuttosto che la versione 'lite'. Con questo modello, hai caratteristiche standard che non vorrai perdere, come la batteria integrata che dura fino a 24 ore, il controllo continuo del guadagno, la traccia di sicurezza a -6 dB, il filtro a basso sago, e cuffie e ingressi esterni, oltre a una gamma dinamica più ampia e una sensibilità più elevata. Anche se costa il doppio (circa 200 euro contro circa 100), è comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi dovresti escludere subito il modello LE e scegliere l'SG1 se cerchi un microfono shotgun.

Una volta fatta questa distinzione, la domanda chiave è se un microfono shotgun come questo funzioni bene ed è abbastanza versatile. La tecnologia funziona alla grande, ma ovviamente non otterrai la stessa chiarezza e corpo come con un microfono dedicato posizionato a pochi centimetri di distanza, e dovevamo anche vedere come si comporta in situazioni diverse.

Il Audio-Technica ATV-SG1 si è sentito proprio a casa al Festival di Cannes.

E la verità è che siamo stati assolutamente felici. Nelle ultime settimane, abbiamo testato il Audio-Technica ATV-SG1 per interviste (come sapete, il nostro fulcro), un gruppo di persone che parlavano davanti alla telecamera, registrazioni soliste (io stesso l'ho portata al Festival di Cannes per vari vlog, imitazioni e aggiornamenti video), e persino per catturare il suono dei playtest di videogiochi fuori scena, tra le altre cose.

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Il risultato è eccellente. Nonostante i limiti del formato, la voce risulta ricca e intima e, soprattutto: il rumore di fondo è ridotto al minimo. Infatti, abbiamo anche testato il Audio-Technica ATV-SG1 all'aperto in condizioni molto ventose (gli esempi di Cannes) e si è comportato come un vero professionista con le impostazioni predefinite, schermando naturalmente con il parabrezza incluso nella scatola (il 'gatto morto' o come lo si chiama).

Puoi vedere uno dei risultati qui sotto. Nota il sottile pickup ambientale, che aggiunge un accento interessante:

HQ

Inoltre, il supporto antivibrazioni integrato all'interno del braccio previene il tipico 'thump-thump' causato dai movimenti della fotocamera, mentre, essendo il modello completo con batteria propria, ne estende la gamma di frequenze e il livello di pressione sonora (SPL) per catturare più dettagli. Sotto questo aspetto, non abbiamo avuto problemi né agli estremi né agli estremi; sia con suoni molto bassi (ma ben mirati al microfono) sia con rumori o voci improvvisi e molto forti, e praticamente senza interferenze.

Anche se nelle foto sembra più grande, il Audio-Technica ATV-SG1 è un microfono molto compatto che entra nello zaino del tuo vlogg.

Beh, su quest'ultimo punto, abbiamo incontrato un singolo problema completamente isolato. Durante una delle registrazioni a Cannes, abbiamo notato una serie di tagli e crepe che si verificano abbastanza regolarmente durante il video. Non possiamo attribuire questo al 100% al microfono o ai suoi cavi, ma non avevamo mai incontrato problemi simili con quella fotocamera Sony prima. In ogni caso, abbiamo segnalato il problema al produttore e monitorato attentamente i test successivi, dopo di che non abbiamo più riscontrato nulla di simile. Era una specie di interferenza insolitamente forte? Un problema di registrazione con la fotocamera? Avendo registrato per diverse ore con questo microfono, al momento non possiamo considerare questo un grande svantaggio nella nostra recensione.

In effetti, a meno che tu non sia un purista della voce (e per questo avrai già altre soluzioni), il Audio-Technica ATV-SG1 è un microfono a pompa che, come creatore di contenuti, ti darà un livello di versatilità e libertà che non ti sapevi mancare. La qualità vocale rivolta verso la fotocamera è sorprendentemente buona per il formato, e l'equilibrio tra il suono ambientale e il soggetto è sottile e piacevole; Inoltre, ora potrai registrare, ad esempio, riprese d'azione, filmati in stile cinematografico e sport, dirigendo le orecchie degli spettatori ovunque tu stia dirigendo l'obiettivo. Oppure semplicemente video più contestuali in cui vuoi tenere le mani libere e cerchi un po' di sound ambientale controllato. Tutto questo in un accessorio molto compatto e portatile che si attacca perfettamente alla tua fotocamera, attrezzatura o treppiede tramite una scarpetta fredda, e che ha un prezzo molto ragionevole. È qui per restare nella nostra borsa per la copertura dell'evento.