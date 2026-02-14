Audio-Technica presenta il giradischi bianco modello AT-LP120XBT-USB

HQ

Audio-Technica è un marchio leader nel settore delle apparecchiature audio. Con la crescente popolarità di dischi in vinile, giradischi, giradischi e altre apparecchiature audio sono più richiesti che mai, e il marchio giapponese continua a investire pesantemente in questo modello di business, presentando la nuova edizione del suo giradischi AT-LP120XBT-USB.

Questo nuovo modello con finitura bianca sarà disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Audio-Technica, ampliando le opzioni di design per uno dei giradischi a trasmissione diretta più popolari del marchio. La nuova combinazione di colori porta un'estetica pulita e moderna a un modello rinomato per le sue prestazioni, versatilità e caratteristiche professionali.

Progettato per DJ e appassionati di vinile che apprezzano sia la qualità del suono che lo stile, offre le stesse prestazioni del modello originale (velocità selezionabili di 33/45/78 RPM, audio ad alta fedeltà con tecnologia wireless Bluetooth e controllo dinamico regolabile dell'anti-skating), ma aggiunge anche un'identità visiva rinnovata che si integra perfettamente negli spazi abitativi moderni, negli studi creativi e negli interni minimalisti.



Il nuovo Audio-Technica AT-LP120XBT-USB bianco è disponibile oggi al prezzo di €399. Ne comprarai uno?