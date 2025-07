Aumentano gli arresti dell'opposizione in Turchia a causa della repressione in corso L'ex sindaco di Izmir è tra gli arrestati mentre la pressione legale si sposta oltre Istanbul.

HQ Le ultime notizie sulla Turchia . Le autorità turche hanno esteso la loro campagna legale contro l'opposizione alla città occidentale di Izmir nelle prime ore di martedì, arrestando un numero significativo di figure tra cui un ex sindaco e leader locali del partito. "Ci siamo svegliati con un'altra operazione all'alba oggi", ha detto Murat Bakan, un deputato di Izmir, su X. "Stiamo affrontando un processo simile a quello che è successo a Istanbul", ha detto, aggiungendo che sembra essere "un sistema giudiziario che agisce su istruzioni". L'operazione, secondo quanto riferito legata ad accuse di corruzione e frode, rispecchia le precedenti ondate di arresti a Istanbul e ha intensificato le preoccupazioni per l'interferenza politica nel sistema giudiziario. Nel frattempo, l'opposizione sostiene che le accuse sono politicamente motivate. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan si è rivolto ai partecipanti ai lavori della 76a Assemblea generale delle Nazioni Unite presso la Sala dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU). New York, Stati Uniti. 21.09.2021 // Shutterstock