Aurélien Predal sul ritmo di The Super Mario Galaxy Movie: "Quando è ben fatto, penso che funzioni"

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È chiaro a tutti che l'animazione nel cinema e in televisione, come in tutte le arti, si evolve nel tempo e si adatta a nuove epoche, formati, stili e, naturalmente, al pubblico a cui è rivolta. L'animazione odierna, generalmente in 3D, ha poco o nulla in comune con l'animazione 2D esistita fino alla metà degli anni '90, per non parlare di quella precedente a quel decennio. Quello che sembra avere più ora che allora, e in qualsiasi altra epoca, è la varietà. E qualcuno che sembra vedere un futuro per il mezzo che attrae ogni tipo di spettatore è l'artista, produttore e artista dello sviluppo visivo Aurélien Predal. Durante la recente Comicon Napoli 26, siamo stati abbastanza fortunati da averlo con noi e abbiamo avuto l'opportunità di condurre un'intervista, che potete guardare qui sotto.

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Anche se abbiamo discusso vari aspetti, uno dei più interessanti per questo artista—che ha lavorato in produzioni di alto livello come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Inside Out 2, Hotel Transylvania e Cattivissimo Me, è come percepisce il ritmo attuale delle produzioni animate, che sono anche i film che attualmente incassano di più al botteghino. Insieme al nostro collega David, ha spiegato la sua opinione, prendendo esempio più recente: The Super Mario Galaxy Movie.

Come abbiamo detto nella recensione dopo aver lasciato la proiezione di anteprima, il ritmo frenetico del sequel ci è sembrato un po' troppo, ma Predal aveva anche una frase semplice per spiegare la decisione (che a quanto pare condivide anche Miyamoto): "Quando è ben fatto, penso che funzioni. Non siamo necessariamente il pubblico di riferimento, tu ed io, per i film d'animazione. Quelli pensati per i bambini, penso che il cervello sia più veloce, quindi penso che aiutino."

Ma ammette di sentirsi anche un po' troppo vecchio per questo modello attuale, anche se sostiene che oggi esista animazione di ogni tipo. "Adoro quando è entrambe le cose. Finché ci sono ancora alcuni film che richiedono quel tempo, come Lost My Body, questo tipo di film, penso che servano entrambi. Alcuni molto veloci, e penso che siano semplicemente pensati per pubblici diversi.

"Personalmente sono favorevole alla diversità."