Aurzen Boom Air

Mentirei se dicessi che non abbiamo mai nemmeno pensato di prendere un proiettore qui a casa, tuttavia il nostro soggiorno è semplicemente troppo piccolo. Che ci crediate o no, il mio OLED LG da 77 pollici è in realtà quasi troppo grande per quella stanza. Quasi, sia chiaro... Un'altra cosa che è stata in programma qui a casa è una TV in camera da letto. Ne avevamo uno, e per "ne avevamo" intendo nel 2014-2015. Ne abbiamo tolto perché non abbiamo mai guardato la TV lì dentro, ma negli ultimi anni mia moglie ha deciso che sarebbe stato davvero bello avere una TV in camera da letto. Ha iniziato a guardare i proiettori portatili, così quando mi hanno chiesto di recensire questo Boom Air Projector di Aurzen, non ho avuto bisogno di altro tempo per pensarci.

Boom Air è compatibile con Google e quindi si adatta alla nostra casa centrata su Google. Raramente uso il mio Google Assistant per controllare vari gadget, ma l'opzione c'è e posso persino controllare tutte le luci e la soundbar tramite il proiettore. Per quanto riguarda le app, la maggior parte delle cose è disponibile sul Google Play Store, inclusi Netflix, HBO Max, Prime Video, Spotify e così via.

Mia moglie ha ordinato uno schermo economico online, dato che il piano, come detto prima, era di avere un proiettore in camera da letto. Tuttavia, è pensato per servire come un'unità portatile che puoi portare con te quando si presenta l'occasione e l'opportunità, quindi lo schermo stesso era solo economico. Poiché l'idea dietro questo proiettore, come già detto, non è che sia fermo, non abbiamo messo una mensola dedicata sopra il nostro letto. Abbiamo già una mensola dove potrebbe essere messa, ma abbiamo una lampada a soffitto piuttosto grande che intralcia, il che significa che la mensola non è un'opzione. Invece, abbiamo posizionato uno sgabello a sinistra del letto all'altezza della vita e ci abbiamo messo il proiettore. Questo significa che è inclinata rispetto allo schermo, ma l'autofocus del proiettore funziona molto bene per questo scopo. L'immagine è inizialmente distorta o angolata, ma dopo circa un secondo l'autofocus si attiva e l'immagine si stabilizza. Ho smanettato un po' con le impostazioni dell'immagine quando l'ho configurato, ma da allora non ho più dovuto farlo.

La foto è buona, ma sembra molto migliore in una stanza buia che in pieno giorno. Anche quando cambio la luminosità su "Alto", non noto alcuna differenza significativa rispetto a "Standard". All'aperto, a metà giornata, penso sia meglio guardare il cellulare. Una sera ho provato a uscire tardi sul nostro balcone per vedere come appariva l'immagine al buio fuori casa e devo ammettere che ha superato le mie aspettative. Il problema è che viviamo in una casa con tetto in latta e lamiera ondulata, quindi semplicemente non c'è una superficie piana disponibile sul balcone. L'immagine in sé era chiara, quindi se riuscirò a trovare una superficie piana - magari uno schermo portatile (proiettore) - sarà ampiamente utilizzata durante la Coppa del Mondo di quest'estate. Qui, però, devi tenere a mente la fonte di alimentazione, perché se vuoi sederti sul balcone, come nel mio caso avrai bisogno di una presa vicina o di cavi di prolunga.

Annuncio pubblicitario:

Se vuoi che sia estremamente portatile senza prese di alimentazione o cavi di prolunga, avrai bisogno di un power bank di almeno 65W per funzionare.

Il proiettore ha un altoparlante integrato da 10W e produce un suono perfettamente decente, offrendo davvero un sound a 360 gradi. Anche se abbiamo il proiettore accanto a noi, a sinistra del letto, sembra che il suono venga da davanti a noi, dallo schermo. Trovo il suono in sé un po' metallico a volte, ma è comunque perfettamente accettabile per un proiettore portatile in questa fascia di prezzo. Le modalità audio disponibili sono Standard, Film, Musica e Sport, oltre all'opzione di attivare o disattivare il surround audio. C'è anche l'opzione di connettersi tramite il cellulare per usare il proiettore esclusivamente come altoparlante, se lo desideri. In questo caso, il proiettore non mostra alcuna immagine poiché viene utilizzato solo l'altoparlante. Se lo confronti con altri dispositivi portatili, come il JBL Go 4 - di cui ne abbiamo alcuni qui a casa - la qualità sonora è significativamente migliore sulla JBL.

Fisicamente, il proiettore non è esattamente piccolo per un modello portatile. Pesa circa 1,3 kg e, quando è piegata, misura 26 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza. È rettangolare, quindi se vai in viaggio e hai una valigia di dimensioni adeguate, ci starà. Inoltre, il proiettore ha una porta per HDMI, USB-C e cuffie, rendendolo perfetto per un viaggio on the road quando probabilmente avrai spazio per portare sia il proiettore che la tua Switch.

Annuncio pubblicitario:

In sintesi, il Aurzen Boom Air è un buon proiettore ben funzionante. L'abbiamo usato parecchio a casa, sia in camera da letto che nella stanza di nostra figlia, dato che al momento non ha la TV. Il suono è un po' metallico e l'immagine non è la più nitida che tu abbia mai visto, ma è comunque estremamente pratica e facile da usare. Se cerchi qualcosa di portatile ma non sei troppo pignolo con la qualità dell'immagine e del suono, il Boom Air è quello giusto per te.