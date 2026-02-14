Austin Butler sembra destinato a interpretare il famigerato ciclista Lance Armstrong nel prossimo biopic

HQ

Austin Butler non è nuovo a recitare in biopic, dato che l'attore è recentemente apparso in Elvis, un film che finora ha in qualche modo definito la sua carriera per quanto è cambiato diventando il musicista leggendario. Presto sembra che Butler dovrà diventare un'altra figura famosa, dato che è stato riportato che l'attore apparirà nel prossimo film del regista di Conclave, Edward Berger, con un progetto che si concentra sulla vita del famigerato ciclista Lance Armstrong.

Secondo Deadline, il film dovrebbe cercare di esplorare alcuni degli enormi alti e devastanti bassi di Armstrong. Sebbene non ci sia ancora una conferma diretta su cosa comporterà la trama, si dice che Armstrong abbia approvato il progetto, il che significa che ora può andare avanti, da cui la guerra d'appalti tra varie grandi case di produzione per conquistare il film.

Oltre a coinvolgere Berger e Butler, si dice che lo sceneggiatore di King Richard Zach Baylin sia assegnato come sceneggiatore, mentre Scott Stuber, Nick Nesbit, Josh Glick e Zac Frognowski si uniscono come produttori.

Non c'è una data per la prima del film né quando inizierà le riprese, quindi naturalmente non trattenere il respiro sull'arrivo di questo film.