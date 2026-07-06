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Australian Space Agency pensa di aver identificato le "misteriose sfere spaziali" che si sono riversate nel Queensland

Si pensa che i dispositivi siano recipienti a pressione provenienti da qualche forma di veicolo di lancio spaziale.

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In un colpo di scena piuttosto insolito, i residenti dell'area del Queensland settentrionale in Australia si sono ritrovati sconcertati da strane e misteriose sfere spaziali che si stavano rivelando sulle loro spiagge. Quando gli oggetti hanno iniziato ad apparire sulle spiagge, ai residenti è stato detto di stare lontani dai dispositivi e di segnalarli alle autorità locali, principalmente per precauzioni di sicurezza nel caso fossero infiammabili, esplosivi o contenessero sostanze pericolose, e forse per il meglio, dato che ora l'Agenzia Spaziale Australiana sembra aver identificato gli oggetti.

Secondo BBC News, l'ASA ha dichiarato che gli oggetti sembrano essere "vasi a pressione provenienti da un veicolo di lancio spaziale". Questo non è ancora stato dimostrato corretto, poiché l'ASA è in dialogo con altre agenzie e autorità nel mondo per confermare ufficialmente l'identità e lo scopo degli oggetti.

L'ASA prosegue: "La posizione e le caratteristiche degli oggetti sono coerenti con detriti provenienti da un corpo razzo estraneo che recentemente è rientrato nell'atmosfera dall'orbita".

Fino a quando gli oggetti non saranno ufficialmente identificati, il dipartimento dei vigili del fuoco del Queensland mantiene la sua zona di esclusione di 50 metri attorno a ciascun oggetto, continuando a chiedere ai residenti di stare lontani dai dispositivi e di segnalarli alle autorità competenti.

Australian Space Agency pensa di aver identificato le "misteriose sfere spaziali" che si sono riversate nel Queensland
Immagine di una spiaggia a doppia isola nel Queensland. // Shutterstock / matty worship media

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