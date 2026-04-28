Austriaco ventunenne viene processato in Austria con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico durante un concerto di Taylor Swift

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È stato avviato un procedimento processuale in Austria per determinare la validità dell'accusa mossa contro Beren A, un uomo di 21 anni che si presumeva stesse pianificando un attacco terroristico contro un concerto di Taylor Swift nella capitale austriaca, Vienna, nell'agosto 2024.

Secondo BBC News, il processo si sta svolgendo a Wiener Neustadt e si cerca di dimostrare l'innocenza o incriminare Beren A per quello che viene considerato un attacco jihadista a un concerto, che avrebbe pianificato e preparato meticolosamente. Fortunatamente, la CIA ha fornito una soffiata che ha permesso alle forze dell'ordine locali di fermare Beren A e di sventare l'attacco terroristico, che avrebbe potuto colpire le oltre 195.000 persone che si prevedeva avrebbero partecipato al concerto. Questo avviso portò infine alla cancellazione delle tre date di concerto previste da Swift a Vienna, lasciando i fan delusi dopo che lo stadio Ernst Happl fu vuoto.

Secondo il rapporto, Beren A è sotto processo insieme a un altro individuo di 21 anni noto come Arda K, accusato di essere in una cellula dello Stato Islamico, con i due che hanno persino collaborato ad altri attacchi terroristici pianificati a La Mecca, Istanbul e Dubai.

Beren A si è già dichiarato colpevole delle accuse mosse contro di lui, e sia lui che Arda K dovrebbero rischiare circa 20 anni di carcere se ritenuti colpevoli al termine del processo. I dettagli aggiungono che Beren A iniziò a pianificare l'attacco il 21 luglio, fu arrestato un giorno prima del primo concerto del 7 agosto e intendeva usare una bomba a schegge nota per essere "specifica per gli attacchi dell'IS", che imparò a fabbricare dopo aver seguito addestramento da altri membri dell'IS.

Il processo dovrebbe concludersi a fine maggio.