Autofocus - nei tuoi occhiali

HQ

Quando Benjamin Franklin inventò le lenti bifocali quasi 250 anni fa, creò una soluzione che ha davvero resistito alla prova del tempo, ma che ora è stata superata dalla tecnologia moderna.

IXI dalla Finlandia ha realizzato occhiali con lenti autofocus tramite sensori che tracciano i movimenti oculari, e poi i cristalli liquidi cambiano nelle lenti, modificando così la prescrizione sul posto. Questo rappresenta un grande passo avanti per chi ha difficoltà sia con oggetti vicini che lontani che altrimenti sono costretti a usare lenti bifocali o soluzioni simili, ma tutti richiedono che l'utente metta a fuoco su una specifica area degli occhiali per poter utilizzare l'area di ingrandimento secondaria.

Queste soluzioni tendono a essere costose, richiedono un periodo di apprendimento e soffrono comunque di distorsione della visuale periferica, anche con lenti varifocali moderne che hanno una transizione fluida tra le aree di ingrandimento e l'altra.

Le lenti dinamiche di IXI affermano di poter offrire un uso quasi a lontano e intermedio con la stessa lente, e la possibilità di usare quasi tutta l'obiettivo a seconda dell'utilizzo, con IXI che afferma che la visione ravvicinata, pur non coprendo l'intera lente, sarà in "un luogo più ottimale", con un utilizzo a lunga distanza che utilizzerà l'intera area dell'obiettivo.

IXI prevede un lancio entro i prossimi 12 mesi, con prezzi di fascia alta. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i 75 dipendenti hanno avuto un finanziamento di 40 milioni di dollari, ma hanno bisogno di un reddito in futuro.

Gli occhiali sono molto leggeri, l'ultimo prototipo pesa solo 22 grammi, e la ricarica è completamente magnetica e nascosta nella montatura.

IXI