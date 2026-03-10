Avatar 4 è "molto probabile", secondo James Cameron

HQ

Come sappiamo, Avatar: Fire & Ash non ha ottenuto lo stesso successo al botteghino dei due film precedenti. Il nostro terzo viaggio a Pandora non ci ha fatto aspettare tanto quanto il secondo film, quindi i fan erano forse un po' stanchi degli alieni alti 3 metri. Questo ha lasciato i sequel, Avatar 4 e 5, in una sorta di limbo.

Ai Saturn Awards, come riportato da ScreenRant, il regista James Cameron ha dichiarato che, pur non avendo ancora preso una decisione su Avatar 4, ritiene che il film sia "molto probabile" che si realizzi. Ha anche detto che terrà conto del feedback del pubblico.

Inizialmente, Avatar: La via dell'acqua e Avatar: Fire & Ash erano concepiti come un unico film. Tuttavia, con dimensioni e dimensioni troppo grandi, Cameron fu costretto a dividerli in due. Questo significa che la prima trama di Avatar 3 è tecnicamente coperta da Avatar 4 e 5. Speriamo che un giorno vedremo quei film, anche solo per concludere la storia del mondo fantascientifico di James Cameron.