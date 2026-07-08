Avatar Aang: The Last Airbender arriva ufficialmente su Paramount+ il 25 luglio

Il seguito della amata serie, e uno dei lungometraggi animati più attesi dell'anno, ha finalmente una data di uscita ufficiale. Alcuni hanno già visto Avatar Aang: The Last Airbender, a causa di fughe di notizie avvenute all'inizio dell'anno, che ha mostrato il film mesi prima della data prevista di uscita. Avevamo previsto di aspettare fino a ottobre per vedere il nuovo film di Aang, ma Paramount ha anticipato la data di uscita a quest'estate.

Come mostrato nel trailer qui sotto, Avatar Aang: The Last Airbender arriverà il 25 luglio. Mancano solo un paio di settimane. Nonostante il desiderio che il film uscisse nelle sale dopo le fughe di notizie, Paramount lo sta ancora lanciando sul suo servizio di streaming, Paramount+.

Se non sei stato informato della trama tramite il film trapelato, allora il trailer spiega di cosa tratta davvero Avatar Aang: The Last Airbender. Dopo aver sconfitto il Signore del Fuoco e portato la pace nelle Quattro Nazioni, Aang rimane rammarico di non aver potuto salvare il suo popolo, gli Dominatori dell'Aria. Quando però trova un altro Dominatore dell'Aria intrappolato nel ghiaccio, si rende conto che c'è una possibilità di stabilire un futuro per la sua nazione.