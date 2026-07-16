Avatar Aang: The Last Airbender per ottenere una distribuzione cinematografica limitata

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Avatar Aang: The Last Airbender avrà una distribuzione cinematografica quando debutterà il 25 luglio. Il film, che è stato trapelato mesi prima della sua uscita ufficiale, era previsto come un'esclusiva Paramount+, ma ora ha una distribuzione molto limitata nelle sale.

Secondo Variety, questo è per permettere a Avatar Aang: The Last Airbender di qualificarsi per premi come l'Oscar per il Miglior Film d'Animazione. Il film sarà proiettato esclusivamente nei cinema di Los Angeles e New York, quindi per chi di noi vive dall'altra parte dell'oceano o in qualsiasi altra parte dell'America, dovremo accettare di guardarlo solo su Paramount+. La rappresentazione cinematografica del film si svolgerà dal 24 al 30 luglio, con i biglietti in vendita oggi alle 9:00 ora della Costa Est/14:00 BST.

Sebbene Avatar Aang: The Last Airbender fosse inizialmente previsto per essere pubblicato in ottobre, grazie alle fughe di notizie ha anticipato il suo debutto. Probabilmente avremmo visto una spinta limitata anche senza le fughe di notizie, ma ci saranno comunque molti fan che si perderanno Avatar sul grande schermo a causa di queste location limitate.