Avatar continua ad essere uno spettacolo visivo senza pari nell'ultimo trailer di Fire & Ash

HQ

Indipendentemente dalla tua posizione su Avatar come franchise, è quasi impossibile discutere contro le sue notevoli immagini e la sua visione artistica. Il primo film è stato una delizia per gli occhi, e il secondo, nonostante abbia più difetti altrove, è stato anche un piacere visivo, e chiaramente il terzo capitolo seguirà l'esempio.

Un nuovo trailer di Avatar: Fire & Ash ha fatto il suo arrivo e ci ha dato un altro assaggio di ciò che la storia offrirà. Impariamo di più sui Ash People e sul perché stanno cercando di muovere guerra contro Jake Sully e gli altri Na'Vi, il tutto mentre Jake inizia a seminare idee per usare Pandora come rifugio per l'umanità mentre muore costantemente sulla Terra. Tutto questo mentre scoppia la guerra e Jake e Neytiri combattono per proteggere la loro famiglia da Quaritch e altre minacce, con l'aiuto di alcuni alleati familiari come il sempre sbalorditivo predatore aereo, Toruk.

Dai un'occhiata all'ultimo straordinario trailer del film qui sotto, tutto prima che esca nei cinema il 19 dicembre e abbia il compito di riflettere sia l'originale che Way of Water diventando un incasso di almeno $ 2 miliardi al botteghino, una società attualmente condivisa solo da sette film nel corso della storia...