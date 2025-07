Avatar: Fire and Ash, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants sta cercando di diventare il titano del botteghino di Natale

Dicembre è sempre uno dei periodi più affollati dell'anno per gli spettatori e gli appassionati di cinema in quanto è il periodo in cui possiamo vedere alcuni dei più grandi successi dell'anno. Questo sarà il caso anche nel 2025, dato che Avatar: Fire and Ash sarà presentato in anteprima il 19 dicembre, ma non sarà quasi da solo.

Paramount ha rivelato che The SpongeBob Movie: Search for SquarePants farà il suo arrivo nelle sale di tutto il mondo a partire dalla stessa data (per quelli nel Regno Unito, la data della premiere è il 26 dicembre). Sì, un nuovissimo film con protagonista il famoso protagonista subacqueo di Tom Kenny è pronto per arrivare e sarà un progetto stravagante in quanto utilizzerà uno stile di animazione più insolito combinato con alcuni momenti live-action.

Per quanto riguarda l'argomento di questo film, la sinossi spiega: "SpongeBob e i suoi amici di Bikini Bottom salpano per il loro evento cinematografico più grande, completamente nuovo, da non perdere di sempre... The SpongeBob Movie: Search for SquarePants. Nel disperato tentativo di diventare un ragazzone, SpongeBob si propone di dimostrare il suo coraggio a Mr. Krabs seguendo l'Olandese Volante - un misterioso pirata fantasma di cappa e spada - in una commedia d'avventura marinara che lo porta nelle profondità più profonde del mare profondo, dove nessuna Spugna è mai andata prima.

Con tutto questo in mente, dai un'occhiata al teaser trailer del film qui sotto.