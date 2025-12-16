HQ

James Cameron è stato molto aperto sul futuro del franchise cinematografico di Avatar nelle settimane precedenti l'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, e ha chiarito una cosa: se questo terzo film non avrà successo al botteghino, questa sarà la fine del franchise. Avatar 2 e 3 furono girate contemporaneamente; alcune parti di Avatar 4 e forse 5 (chissà a questo punto) sono già state girate, ma la maggior parte della produzione (e della costosa post-produzione) deve ancora essere realizzata e pagata prima delle loro uscite nel 2029 e 2031. Spero davvero che il pubblico risponda, perché se dovesse succedere il peggio, 'Avatar 3' non sarebbe stato un finale degno di essere un franchise cinematografico così iconico.

Cameron aveva anche affermato che Avatar: Fire & Ash segna la fine di una mini-saga, e che il secondo film (Avatar: La via dell'acqua) e il terzo sono in realtà due parti della stessa storia. Si sentiva già nel secondo film, che pur durando più di tre ore, dedicava la maggior parte del tempo all'introduzione dei personaggi e aveva un terzo atto brusco con un finale molto "da continuare".

Avatar: Fuoco e Cenere ha problemi diversi ma correlati: la trama procede molto più velocemente, gli archi dei personaggi si realizzano e ogni membro della famiglia, Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e i loro tre figli maggiori Lo'ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver) e Miles (Jack Champion) Condividono quasi uguale tempo sullo schermo e protagonismo, il che è ammirevole. Tuttavia, nonostante molti momenti forti (una scena in particolare è uno dei più emozionanti della serie, anche se finisce per essere attenuata da una recitazione sorprendentemente scadente), la sceneggiatura ha alla fine paura di fare scelte audaci e segue invece gli stessi piani narrativi dei due film precedenti, a volte in modo allarmante.

In breve, Avatar: Fuoco e Cenere sembra troppo simile ai film precedenti e soprattutto a La via dell'acqua, con una costante sensazione di déjà vu, sia narrativamente che, cosa più sorprendente, visiva. Sebbene il film del 2022 abbia ricevuto una risposta mista tra i fan, chi l'ha apprezzato ha davvero apprezzato perché ha trasportato gli spettatori in una nuova terra all'interno dei confini di Pandora, ci ha mostrato una nuova tribù di Na'vi, luoghi nuovi e bellissimi e creature immediatamente iconiche come i Tulkun (le balene) e i giganteschi pesci volanti che i Na'vi cavalcano come cavalli (mitragliatrici opzionali). Non importava se la sceneggiatura non era la migliore, era pura magia cinematografica su una scala che pochissimi film sono riusciti a eguagliare ultimamente: forse solo Dune è riuscito a creare un mondo fantastico così convincente e mozzafiato sul grande schermo.

Ovviamente, Avatar: Fuoco e Cenere è un film spettacolare, che vale la pena vedere in 3D. Ma se ti aspetti che Fire and Ash ti porti in un viaggio simile più a fondo nelle meraviglie di Pandora e rimarrà di nuovo sbalordito dall'immaginazione di Cameron e del suo reparto artistico, forse dovresti considerare le tue aspettative...

Avatar: più fumo che fuoco

La maggior parte del marketing del film è stata dedicata alla nuova tribù "Ash" che vive in un vulcano e al loro spietato leader Varang, interpretato da Oona Chaplin. È certamente una delle cose migliori del film, con i suoi rituali sadici e le sue abilità psichiche, ma ha molto meno peso nella trama e nella presenza del film di quanto ci abbiano fatto credere i trailer e i poster incentrati su Varang. Invece, tutto ruota ancora per lo più attorno alla faida tra Jake Sully e il rinnato marine Na'vi Quaritch (Stephen Lang), in un tira e molla che inizia a diventare stancante.

Il franchise aveva bisogno di sangue nuovo e nuove idee, ora più che mai. Anche se il secondo film non era così emozionante dal punto di vista narrativo, è comunque passato un passato perché erano passati 13 anni dal primo film (il che significava un grande fattore nostalgico) e i panorami subacquei erano spettacolari. Le immagini di Fuoco e Cenere sono altrettanto belle, ma sono per lo più... Lo stesso. Anche le scene d'azione, che sono molte, si svolgono quasi sempre allo stesso modo: stessi tipi di combattimenti, stessi tipi di inseguimenti, stessi tipi di creature che si uccidono a vicenda... con la maggior parte delle inquadrature indistinguibili da un film all'altro.

Per metterlo in una metafologia videoludica, dato che stai leggendo Gamereactor dopotutto, è come giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dopo aver giocato a Breath of the Wild: ci sono alcuni posti nuovi qua e là, ma la mappa di Hyrule è la stessa, e difficilmente percepirai le stesse cose che la prima volta che l'hai esplorata. Con un film incentrato sulla CGI come questo, non mi sorprenderebbe se i fattori di risparmio di budget fossero un fattore per rendere il film così simile visivamente, così spaventato a allontanarsi dalle barriere coralline di Metkayina, così poco interessato a stupirci come hanno fatto i primi due film.

Per una serie cinematografica nata con l'obiettivo di far avanzare la tecnologia digitale futuristica e di mettere sullo schermo cose che nessuno era riuscito a fare prima, perdere quel fattore wow è il peccato più grande. Ma le intenzioni di James Cameron sono nobili: vuole che gli spettatori si preoccupino davvero dei personaggi che ha creato, che danno ai film una vera profondità oltre le immagini 3D.

E non è che il film non sia ambizioso sotto questo aspetto: pur durando 197 minuti (e si sentono davvero ognuno di essi), a volte sembra una stagione televisiva di 8-9 ore condensata in tre ore. Succedono molte cose contemporaneamente, ogni personaggio cresce e ha i suoi momenti di brillo, e ci sono persino strane ellissi di cose importanti che suonano interessanti e probabilmente vorresti che fossero rimaste nel film, anche se la durata è già sproporzionata. Tuttavia, molte delle trame sono ripetizioni dirette del film precedente senza nulla di nuovo da aggiungere (alcune trame avrebbero dovuto essere risolte nel film precedente per fare spazio a qualcosa di nuovo), mentre i nuovi personaggi (principalmente Varang e la tribù delle ceneri) non contano molto per la trama principale.

Il risultato è un film che, nel complesso, ha un ritmo migliore rispetto al secondo, è più divertente, con più azione, ma molto meno sorprendente. Le trame si muovono molto più velocemente e vanno oltre... Ma, in realtà, non molto oltre. Di certo non così lontano quanto avrebbero dovuto arrivare se questo doveva essere un possibile finale della serie.

Anche come presunta "parte 2 della parte 2" di tutta la serie Avatar, la storia non ci porta da nessuna novità dopo tre anni e tre ore, il che è deludente. Sentiamo che questo è solo un capitolo all'interno di una storia complessiva molto più ampia e ambiziosa... Perché deve esserlo, giusto? Se c'è, non abbiamo molti indizi qui, e invece abbiamo un'entrata perfettamente accettabile ma in gran parte dimenticabile di una serie che dovrebbe davvero aspirare a molto di più se vogliono davvero inquadrare ogni nuova uscita come un grande evento cinematografico. Se Cameron teme davvero che questa possa essere la fine del franchise, inizierò a pregare Eywa che abbia un piano B per concludere questa cosa in modo più accessibile ma entusiasmante.