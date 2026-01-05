Avatar: Fire & Ash continua una corsa impressionante al botteghino superando il miliardo di dollari

HQ

La serie Avatar è affascinante perché ogni film che compone la serie più ampia tende ad avere una carriera durante la sua uscita cinematografica che pochi possono eguagliare. Prendiamo Avatar: Fire & Ash come esempio. Il film ha avuto un ottimo debutto nel weekend, ma che era anche ben lontano rispetto ad Avatar: Way of Water; tuttavia, nelle settimane successive il terzo film ha continuato a spaccare nelle sale, incassando centinaia di milioni di copie contemporaneamente.

Ora, secondo i risultati della scorsa settimana, è stato confermato che Avatar: Fire & Ash guadagna un miliardo di dollari nei cinema, avendo raggiunto 1,083 miliardi di dollari nei cinema di tutto il mondo. È ancora lontano dal mitico traguardo dei 2 miliardi di dollari raggiunto da entrambi i film precedenti Avatar, ma non sembra che il film rallenterà molto per ora.

Guadagnare altri 900 milioni di dollari dopo diverse settimane al cinema sembra già improbabile, ma una ragionevole ipotesi è che il film presto inizierà a sfidare Zootropolis 2 come il secondo film più grande dell'anno 2025.

Hai già visto Avatar 3 e se no, hai intenzione di andare presto al cinema a vederlo?