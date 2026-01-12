Avatar: Fire & Ash guida il weekend globale al botteghino, lottando con Zootropolis 2 per la Cina
Gli ultimi grandi successi cinematografici del 2025 stanno ancora mostrando la loro resistenza.
Un altro weekend di pausa, un'altra occasione per vedere se l'ultimo viaggio di Big Jim a Pandora rimane in cima al botteghino globale. La risposta è un sonoro sì, poiché dopo aver superato il miliardo di dollari all'inizio della scorsa settimana, Avatar: Fire & Ash ha raccolto altri un paio di centinaia di milioni di dollari.
Tuttavia, dato che il terzo film di Avatar ora raggiunge un impressionante incassato di 1,23 miliardi di dollari (tramite Box Office Mojo), la concorrenza è ancora a bloccare il suo dominio al botteghino in un territorio chiave. In particolare, la Cina dimostra ancora di essere più affezionata a Zootropolis 2 della Disney, dato che è rimasta in cima al botteghino cinese lo scorso fine settimana.
Dovremo vedere se questo affetto rimarrà, dato che Avatar: Fire & Ash ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere l'incredibile attrazione di 1,65 miliardi di dollari di Zootropolis 2. Considerando che anche gli ultimi due film di Avatar hanno superato i 2 miliardi di dollari, potrebbe essere che, anche con più di un miliardo di dollari guadagnati in questo terzo film, Disney non dia il via libera al quarto film.