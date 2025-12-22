Avatar: Fire & Ash si apre con 90 milioni di dollari in meno rispetto ad Avatar: La via dell'acqua

HQ

I dati sono arrivati, e sembra che la maggior parte delle stime non fosse lontana per l'ultima uscita di James Cameron su Avatar. Anche se ci sono stati altri film da vedere lo scorso fine settimana, la maggior parte dei tracker al botteghino ha solo visto Avatar: Fire & Ash per vedere se un fulmine potesse davvero colpire tre volte per Cameron.

Il film ha avuto un incassato di 345 milioni di dollari in tutto il mondo secondo Box Office Mojo, che lo colloca già ben lontanamente tra i primi 20 film al botteghino dell'anno finora. Tuttavia, sono 90 milioni di dollari in meno rispetto all'apertura di 435 milioni di Avatar: La via dell'acqua. Avatar: La via dell'acqua ha incassato oltre 2 miliardi di dollari al botteghino, quindi forse non vedremo Fire & Ash eguagliare quella cifra, ma se abbastanza persone continueranno ad andare a vederlo, sicuramente vedremo il numero salire.

Potrebbero esserci però problemi a convincere le persone ad andare a vedere il terzo film di Avatar. Innanzitutto, ha recensioni peggiori, con critici (noi compresi) che hanno detto che Fire & Ash sembra una lunga ripetizione delle trame precedenti del franchise. Inoltre, sono passati solo tre anni dall'ultimo film di Avatar, il che significa che il pubblico non aspetta con ansia di tornare a Pandora come accadeva con la pausa di 13 anni tra Avatar e il suo sequel.

Altrove al botteghino, vediamo Zootropolis 2 continuare a crescere, raggiungendo ora 1,272 miliardi di dollari nelle sale. La domestica e il film di SpongeBob: Alla ricerca di pantaloni quadrati hanno debuttato negli Stati Uniti. L'ultimo film di Sydney Sweeney ha incassato 18,95 milioni di dollari, mentre l'ultima uscita di SpongeBob ha incassato 16 milioni di dollari.

Hai già visto Avatar: Fire & Ash ?