Avatar: Fire e Ash sarà disponibile in digitale la prossima settimana e in Blu-ray a maggio

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Avatar: Fuoco e Cenere è stato uno dei film più importanti del 2025, ma non è stato nemmeno lontanamente così grande come i precedenti capitoli del franchise, con circa 1,485 miliardi di dollari all'attivo, sufficienti a renderlo il sedicesimo film più grande di sempre per vendite al botteghino, anche se ha incassato quasi 900 milioni in meno rispetto a Avatar: Via dell'Acqua.

Detto ciò, il film è stato solo disponibile nelle sale per alcuni mesi fino a questo momento, ma presto questo cambierà poiché è stato rivelato che Avatar: Fire and Ash arriverà sulle piattaforme digitali già dalla prossima settimana, il 31 marzo. Seguirà poi un'edizione fisica in Blu-ray il 19 maggio e, senza dubbio, da qualche parte tra queste due versioni del film, sarà inserito il debutto Disney+.

Per farla breve, se non avete ancora visto Avatar: Fuoco e Cenere, presto potrete farlo comodamente da casa vostra. Dai un'occhiata alla nostra recensione del film qui.