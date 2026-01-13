Avatar: Frontiers of Pandora - Dalle ceneri

HQ

Avatarmania è tornata nelle nostre vite, anche se il terzo film di James Cameron, Avatar: Fuoco e Cenere, potrebbe non aver avuto lo stesso impatto emotivo de La via dell'acqua, dato che sono passati solo tre anni tra l'uscita di quel sequel e questo. Non ha ricevuto l'accoglienza più entusiasta dalla critica, ma alla fine sono i dati al botteghino che contano e Avatar 3 ha superato la barriera del botteghino mondiale di 1 miliardo di dollari prima dell'inizio dell'anno.

E con un evento del genere, è naturale che Ubisoft e Massive Entertainment volessero offrire ai giocatori Avatar: Frontiers of Pandora un'espansione molto speciale. Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes non ci porta in una nuova area della famosa luna aliena dove vivono i Na'vi, ma dà una svolta all'ambiente e ai personaggi per immergerci nella narrazione oscura che è arrivata al franchise. E, nel bene e nel male, ci è riuscito.

From the Ashes è un'espansione di contenuti con obiettivi molto specifici e chiari: Pandora è diventata un campo di battaglia infuocato, e i Na'vi si trovano nuovamente ad affrontare gli umani della RDA, questa volta supportati da membri della loro stessa specie, il Clan Mangkwan (noto anche come Clan Ash), i nuovi antagonisti anch'essi introdotti nel film. From the Ashes non rompe il canone di Avatar: Fire and Ash, ma lo espande mostrando la lotta dei Na'vi in un'altra parte di Pandora, senza perdere di vista ciò che accade sullo schermo cinematografico.

Ciò che prevale qui è il combattimento, al di là di qualsiasi altro stile di gioco presente nel gioco base o nelle espansioni precedenti. In effetti, qui non controlliamo più il protagonista energico ma ancora emotivo Sarentu (From the Ashes, tra l'altro, rivela il nome canonico di questo protagonista dal gioco base), ma piuttosto il guerriero cupo e più temprato So'lek, un Na'vi tormentato dal conflitto e dalla perdita che cerca il suo posto tra gli Arahane e ciò che resta del Clan Sarentu e della Resistenza umana sulla Frontiera Occidentale. So'lek si considera un emarginato tra la sua stessa specie, impegnato nella guerra contro gli umani usando le loro armi e metodi, e ha qualche trucco nella manica che offre molti altri modi per affrontare la RDA e i loro alleati Mangkwan nella Foresta di Kinglor, l'unica area che esploreremo nel DLC. Mi dispiace un po' perdere quel tocco immersivo di esplorare ogni angolo con curiosità, ma è vero che qui non c'è più molto spazio per questo. Questo cambiamento include anche una narrazione molto più oscura, anche nello spirito dei più puri Na'vi, che vedono come il loro stile di vita fin dai tempi immemorabili non solo sia cambiato, ma potrebbe non riprendersi mai del tutto. È un messaggio che colpisce forte e si percepisce in ogni dialogo e scena cinematografica delle missioni e degli interludi.

So'lek è un guerriero e, poco a poco, dopo essersi ripreso da una sconfitta all'inizio della storia, amplierà il suo arsenale di armi, sia Na'vi che umane, acquisendo alcune nuove modifiche dal Clan Ash, che qui fungono da boss e mini-boss dell'area, generalmente legati a una delle catene di missioni. Non ci sono molte nuove armi, anche se ci sono nuovi tipi di munizioni e granate. La novità è il suo stile di combattimento. Aggressivo e diretto, ha molte animazioni diverse per abbattere umani, armature AMP e robot Cerberus. Possiede anche il Senso del Guerriero, un'abilità che gli permette di entrare in uno stato di rabbia in cui diventa ancora più letale per un breve periodo. Ha anche il suo fidato ikran, Iley, fin dall'inizio, che apre immediatamente movimenti su gran parte del territorio dell'espansione.

So'lek è un combattente e un sopravvissuto, ma la terra bruciata non è il posto migliore per trovare muschio, fibre o altro materiale organico per migliorare l'equipaggiamento, quindi quella parte dell'esperienza Na'vi è stata omessa. È comunque importante potenziare l'equipaggiamento, ma quasi mai dovrai deviare dal percorso tra un combattimento e l'altro per cercare materiali. Avrai sempre munizioni e frecce disponibili nel rifugio, e il cibo è comunque un bonus temporaneo gradito, ma non essenziale.

Combattere, e combattere molto. La RDA ha installato una nuova rete di avamposti, centri di comando e strutture per sfruttare le risorse naturali di Pandora, e tocca ancora una volta a noi andare a distruggerle tutte, una per una, seguendo la stessa "formula di Far Cry" dell'originale. Ora puoi renderlo un po' più divertente, con l'altra importante aggiunta arrivata a Frontiers of Pandora con l'uscita di From the Ashes: la visuale in terza persona. È un piccolo cambiamento se hai già giocato al gioco base (che, tra l'altro, ti serve per iniziare questo DLC), ma sicuramente aprirà il gioco a molti giocatori che preferiscono una vista da alle spalle, il che mi ricorda molto Space Marine II.

Ancora una volta, l'aspetto meno impressionante di un gioco che ha semplicemente eccellenti elementi visivi e sonori (la musica è mozzafiato in ogni momento, e Pandora, anche in fiamme, ha una bellezza selvaggia) è il numero schiacciante di bug, fastidiosi e a volte esasperanti, presenti qui. Massive (o Ubisoft) avrebbe dovuto prendersi il tempo di risolvere i bug prima di rilasciarlo, ma anche ora, quasi tre settimane dopo l'uscita, presenta ancora errori che ti espellono dal gioco su PS5, il che è piuttosto serio e mi fa valutare questi contenuti con meno entusiasmo di quanto dovrei.

Tuttavia, From the Ashes amplia l'esperienza di Frontiers of Pandora con abbastanza contenuti da giustificarne l'acquisto, oltre a estendere la narrazione del terzo film. Speriamo che questa non sia la fine dei Sarentu e della loro storia nei videogiochi, e che Cameron guadagni abbastanza al botteghino da commissionare un quarto film che giustifichi un nuovo viaggio attraverso Frontiers of Pandora.