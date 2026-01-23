Avatar: Frontiers of Pandora ha un weekend gratis

HQ

Ci sono voluti un paio d'anni, ma sembra che Avatar: Frontiers of Pandora abbia finalmente trovato la sua base di giocatori. Dopo l'uscita di Avatar: Fire & Ash, molti giocatori sono tornati al gioco per giocare all'interno di Pandora nel fedele open world di Massive Entertainment. Se non hai comprato il gioco al lancio o non l'hai mai comprato da allora, ora è il momento di provarlo.

Da oggi, puoi provare Avatar: Frontiers of Pandora tramite il sito di Ubisoft per un weekend gratuito, che durerà fino al 26 gennaio. La prova ti permetterà di giocare solo cinque ore, quindi se avevi intenzione di affrettare la storia principale in un weekend, sei sfortunato. Tuttavia, puoi provare il gioco con la sua nuova modalità in terza persona e vedere cosa la gente ha entusiasmato fin dall'ultimo blockbuster di Big Jim.

Avatar: Fuoco & Cenere è stato un grande vantaggio per Avatar: Frontiers of Pandora, dato che il terzo film ha semplicemente fatto desiderare alla gente di avere più Avatar. Su SteamDB possiamo vedere che il gioco ha effettivamente raggiunto il picco assoluto di giocatori solo un paio di settimane fa. Possiamo immaginare che la storia sia molto simile anche su altre piattaforme.