Avatar: Frontiers of Pandora, Kingdom Come: Deliverance II e altro ancora in arrivo su Game Pass

Siamo a più di metà febbraio e, come sempre, Microsoft è ora pronta a rivelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati Game Pass nella seconda metà del mese. È un approccio piacevole, e dubitiamo fortemente che qualcuno rimarrà deluso da ciò che ora è offerto, dato che si tratta di un carico consistente di titoli di qualità. Ecco cosa otterrai (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio, quelli contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora saranno disponibili su Game Pass Premium):

In arrivo su Game Pass



Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - Oggi*



Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, portatile e PC) - Oggi*



Avowed (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - Oggi**



Death Howl (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 19 febbraio



EA Sports College Football 26 (Cloud e Xbox Series S/X) - 19 febbraio*



The Witcher 3: Wild Hunt - Edizione Completa (Cloud e Xbox) - 19 febbraio



TCG Card Shop Simulator (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 24 febbraio



Dice A Million (PC) - 25 febbraio*



Towerborne (Uscita completa del gioco) (Xbox, Handheld e PC) - 26 febbraio



Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 3 marzo



Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 3 marzo



Purtroppo, ci sono anche alcuni titoli che stanno per uscire. Questi verranno rimossi il 28 febbraio, ma puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora se vuoi mantenere qualcosa:

Partenza il 28 febbraio