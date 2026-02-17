news
Avatar: Frontiers of Pandora, Kingdom Come: Deliverance II e altro ancora in arrivo su Game Pass
La seconda metà di febbraio offre anche diverse splendide aggiunte, tra cui un paio di uscite del Day One.
Siamo a più di metà febbraio e, come sempre, Microsoft è ora pronta a rivelare cosa potranno aspettarsi gli abbonati Game Pass nella seconda metà del mese. È un approccio piacevole, e dubitiamo fortemente che qualcuno rimarrà deluso da ciò che ora è offerto, dato che si tratta di un carico consistente di titoli di qualità. Ecco cosa otterrai (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio, quelli contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora saranno disponibili su Game Pass Premium):
In arrivo su Game Pass
- Aerial_Knight's DropShot (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - Oggi*
- Avatar: Frontiers of Pandora (Cloud, Xbox Series S/X, portatile e PC) - Oggi*
- Avowed (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - Oggi**
- Death Howl (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 19 febbraio
- EA Sports College Football 26 (Cloud e Xbox Series S/X) - 19 febbraio*
- The Witcher 3: Wild Hunt - Edizione Completa (Cloud e Xbox) - 19 febbraio
- TCG Card Shop Simulator (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 24 febbraio
- Dice A Million (PC) - 25 febbraio*
- Towerborne (Uscita completa del gioco) (Xbox, Handheld e PC) - 26 febbraio
- Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 3 marzo
- Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 3 marzo
Purtroppo, ci sono anche alcuni titoli che stanno per uscire. Questi verranno rimossi il 28 febbraio, ma puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora se vuoi mantenere qualcosa:
Partenza il 28 febbraio
- Monster Train (Cloud, Xbox e PC)
- Expeditions: Un gioco MudRunner (Cloud, Xbox e PC)
- Injustice 2 (Cloud, Xbox e PC)
- Middle Earth: Shadow of War (Cloud, Xbox e PC)