Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora sta ricevendo DLC basati sul film in uscita

Massive Entertainment e Ubisoft hanno in serbo per noi un'entusiasmante sorpresa entro la fine dell'anno.

Nonostante sia un gioco molto buono ed elegante basato su una licenza popolare, il titolo di Massive Entertainment e Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora non è riuscito a raggiungere il mercato commerciale.

Fortunatamente, ciò non significa che il gioco sia stato dimenticato, e ora è stato annunciato che è in arrivo un DLC davvero interessante sotto forma dell'espansione From the Ashes - che, ovviamente, trae ispirazione dal film in uscita Avatar: Fire and Ash. L'espansione sarà presentata in anteprima contemporaneamente al film (19 dicembre) e la sua sinossi ufficiale recita:

"From the Ashes si svolge poco dopo gli eventi del gioco principale e ti porta nel viaggio di So'lek, un guerriero Na'vi temprato dalla battaglia del clan Trr'ong. Vittima di un'imboscata e dato per morto dalla RDA e dai suoi nuovi alleati, lo spietato clan Ash, So'lek si risveglia in un mondo in fiamme e la sua famiglia Sarentu dispersa. Spinto dal dolore e dalla vendetta, si propone di riunirsi e proteggere i suoi cari".

Questa è la terza espansione del gioco, dopo The Sky Breaker e Secrets of The Spires, e avrà un costo. Non è stato ancora annunciato alcun prezzo, ma sarà venduto sia separatamente (per chi già possiede Avatar: Frontiers of Pandora ) che come bundle insieme al gioco base.

Avatar: Frontiers of Pandora

