Avatar: Fuoco e Cenere arriverà su Disney+ a giugno

Potremo trasmetterlo in streaming tra circa sei settimane.

Ben sperava che Avatar: Fire and Ash arrivasse su Disney+ a maggio, quando scrisse che sarebbe stato disponibile per l'acquisto digitale e in Blu-Ray tempo fa. Dovrà aspettare ancora un po'.

James Cameron e la sua troupe hanno annunciato che Avatar: Fuoco e Cenere sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 24 giugno. Questo significa che saranno passati sei mesi e cinque giorni tra l'uscita cinematografica del film e il debutto a Disney+. Qualche settimana in più di quanto abbiamo dovuto aspettare per Avatar: La via dell'acqua.

Guarderai Avatar: Fuoco e Cenere su Disney+?

Avatar: Fire & Ash

