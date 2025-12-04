Avatar: Fuoco e Cenere è considerato il "culmine di una saga"

HQ

Disney e James Cameron non sembrano affatto fermare il franchise Avatar, dato che ci sono piani per altri film in futuro, in particolare Avatar 4 nel 2029 e Avatar 5 nel 2031. Siamo ancora lontani dal diventare realtà, quindi resta incerto se questi piani restino o meno.

La buona notizia è che, anche se altri Avatar arriveranno, non dovremo aspettare cinque o più anni per un buon punto conclusivo della storia. Cameron ha osservato che il prossimo Avatar: Fire and Ash, il terzo film della serie che debutterà il 19 dicembre, sarà la fine di una saga di narrazione, un terzo capitolo conclusivo che è essenzialmente la parte finale di questa era di narrativa Avatar.

Parlando con Gizmodo, Cameron spiega: "Penso che tu abbia un po' di esperienza con i sequel e su come devi andare oltre le aspettative del pubblico, portandoli dal familiare al nuovo ogni volta. Non considero Fire and Ash un sequel. Penso che sia stata la conclusione di una saga. Mi piace di più 'saga' a 'sequel' perché gran parte della nostra direzione con la storia era nell'architettura originale della storia."

Continua spiegando: "Quindi, se pensate a questo come al terzo atto, penso che sia più sano. A differenza di un tipico sequel hollywoodiano, dove fanno un sacco di soldi con un film e poi dicono: 'Oh, cavolo. Dobbiamo darsi da fare a cercare una nuova sceneggiatura. Forse non è così bello, ma giriamolo e facciamo uscire.' Non è affatto quello che stiamo facendo qui. È un gioco lungo. E sono entrato sapendo che avremmo giocato a lungo termine e scommettendo che il pubblico sarebbe venuto con noi e ci avrebbe tenuto a queste persone. Perché possono essere alti 3 metri e blu, ma sono persone."

