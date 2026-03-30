Avatar Legends: The Fighting Game i preordini sono disponibili ora, il lancio è il 2 luglio

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Avatar Legends: The Fighting Game ha la data di uscita. Sembra davvero che il 2026 possa essere un grande anno per i picchiaduro che non appartengono a nessuno dei principali franchise che dominano il genere. Invincible VS uscirà il mese prossimo, 2XKO ha dato il via all'anno con forza, anche se il numero di giocatori non era gradito a Riot, e Marvel Tokon: Fighting Souls sembra destinato a darci azione 4v4 come non l'avevamo mai visto prima di agosto. A seguire il tema estivo delle risse c'è Avatar Legends: The Fighting Game, che uscirà il 2 luglio.

Questo è stato confermato in un nuovo trailer di pre-ordine, che mostrava molti dei nostri preferiti di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria e La leggenda di Korra sfidarsi in alcune location iconiche del passato della serie. Con 12 personaggi giocabili al lancio, oltre a un'arte mai vista prima, 900+ fotogrammi disegnati a mano per ogni personaggio, lobby online, una modalità arcade e storia, e altro ancora, sembra un picchiaduro piuttosto ben sviluppato. Soprattutto quando l'edizione standard costa solo 30 dollari.

Se aumenti il costo a 50 dollari, ottieni un art book digitale, i 5 personaggi che arrivano nel pass Year 1, una colonna sonora musicale e HUD unici. Il pre-ordine ti concede la skin Samurai Appa, colori unici dei personaggi e la possibilità di votare per i personaggi che arrivano nel pass del primo anno.

Avatar Legends: The Fighting Game sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 al lancio il 2 luglio.