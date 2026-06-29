Avatar Legends: The Fighting Game offrire Iroh come primo personaggio DLC

HQ

Durante Evo 2026 nel fine settimana, Avatar Legends: The Fighting Game è apparso per rivelare il contenuto del suo Year 1 Pass di DLC di combattuti. In totale, nel primo anno saranno aggiunti cinque personaggi, quattro dei quali ora conosciamo e uno sarà dettagliato per intero a breve.

I quattro personaggi confermati iniziano con lo zio preferito di tutti, Iroh, seguito da Ty Lin, Lin Beifong e Bolin, questi ultimi due provenienti dalla serie La leggenda di Korra.

Per quanto riguarda il quinto personaggio, questo viene determinato tramite un voto dei fan, dove i giocatori interessati possono votare su una lista di cinque opzioni per determinare chi concluderà la linea di combattenti nel Year 1 Pass. Le opzioni includono Tenzin, Kuvira, Amon, King Bumi e Asami.

Non conosciamo ancora informazioni sull'uscita di questi personaggi, ma considerando che Avatar Legends: The Fighting Game debutterà solo il 23 luglio, probabilmente sentiremo di più su questo fronte intorno o subito dopo la data di lancio.