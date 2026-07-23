Avatar Legends: The Fighting Game ritarda la versione Xbox di ore dal lancio

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Avatar Legends: The Fighting Game uscite oggi. Beh, almeno per i giocatori PlayStation, PC e Nintendo Switch, il lancio sarà il 23 luglio. Poche ore prima che arrivassimo al giorno di uscita, gli sviluppatori hanno rivelato che la versione Xbox del gioco non avrebbe rispettato la data prevista. Invece, è stato rimandato.

"A causa di circostanze impreviste su una funzione backend, ora lanceremo entro il 3 settembre," recita un post su X/Twitter. Il Gruppo di Gioco afferma che i preordini rimarranno attivi e non saranno annullati a questo punto.

Per quanto riguarda i giocatori Nintendo, potranno comprare e giocare Avatar Legends: The Fighting Game da oggi, ma non avranno accesso alla Deluxe Edition, che include 5 personaggi aggiuntivi come parte del Year 1 Pass, della colonna sonora del gioco e dell'artbook. Inoltre, la versione Nintendo Switch e Switch 2 sarà disponibile solo in lingua inglese e non ci sarà alcun crossplay. Tutte queste funzionalità verranno aggiunte il prima possibile dal team, ma potresti voler fermarti se cercavi quella Deluxe Edition.