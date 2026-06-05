Avatar Legends: The Fighting Game ritardato per permettere agli sviluppatori di "creare un'avventura eccezionale di Avatar"

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Avatar Legends: The Fighting Game è stato ritardato. Il picchiaduro che presenta i nostri personaggi preferiti di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria e Avatar: La leggenda di Korra ha spostato la sua data di uscita dal 2 al 23 luglio.

Non è il ritardo più grande che abbiamo visto, che ha posticipato il lancio del gioco di tre settimane. Tuttavia, quelle settimane saranno vitali per il team che lavora al gioco, che dice di aver bisogno di "un po' più di tempo per creare un'avventura eccezionale di Avatar, inclusi contenuti nuovi di zecca prima non pianificati!"

La data di uscita originale, il 2 luglio, offrirà comunque qualcosa ai giocatori, poiché l'accesso beta cross-play sarà disponibile a chi ha preordinato il gioco su PS5, PC e Xbox Series X/S. Vale la pena notare che i preordini per PS5 e Xbox Series X/S non sono ancora disponibili, ma apriranno presto.

Avatar Legends: The Fighting Game viene lanciato anche su Nintendo Switch e Switch 2, ma l'accesso beta a quelle console non sarà concesso.