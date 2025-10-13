Avatar Legends: The Fighting Game svelato ufficialmente

Se avessi un dollaro per ogni nuovo gioco di combattimento recente basato su un grande franchise, avrei tre dollari. Non è molto, ma dimostra che molti nuovi combattenti stanno entrando nel mercato. 2XKO, Marvel Tokon: Fighting Souls, e ora Avatar Legends: The Fighting Game.

A differenza di 2XKO e Marvel Tokon, Avatar Legends sembra essere più un tradizionale picchiaduro 1v1 con i personaggi preferiti dai fan che vengono messi l'uno contro l'altro. Avatar Legends: The Fighting Game è attualmente un titolo provvisorio, quindi aspettatevi che molte cose cambino prima della sua uscita. Non siamo del tutto certi su meccaniche, personaggi, caratteristiche e altro ancora.

Tuttavia, possiamo sicuramente aspettarci grandi nomi dall'universo di Avatar, come Aang, Zuko, Korra e altri. Sarà interessante vedere se il roster sarà composto solo dai personaggi presenti più pesantemente negli spettacoli, o se vedremo alcuni piegatori meno noti entrare nel mix. Probabilmente avremo anche alcuni non-bender nel mix, perché sarebbe strano se Sokka o Asami non fossero lì.

Avatar Legends: The Fighting Game sembra una delizia frenetica per gli occhi, e puoi dare un'occhiata al gameplay iniziale qui sotto: